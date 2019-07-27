懶理冷嘲熱諷！鄭伊健努力實現夢想

藝人鄭伊健出席蝙蝠俠活動，同場的蘇麗珊與馮允謙跟觀眾擺甫，他們又一起與觀眾玩遊戲。他講到每人都應該有夢想，但需要時間和努力去實踐夢想：「過程可能會遇到困難、阻攔，例如見我，有啲人會笑我做藝人得唔得，會唔贊成或講唔好聽嘅說話。（畀人話得最唔開心係咩說話？）唔記得啦，太多，例如假設做聶風，啲人就話我唔得，冇諗過自己會夢想成真，但會做好自己嘅嘢。」他又表示自小已很喜歡英雄人物：「細個都希望成為英雄人物，咁拍戲都做過（聶風）。（細個有冇扮過蝙蝠俠？）都有，但係第二啲，細個同阿哥扮超人打怪獸飛落去架衣車度，一撞落去膝頭冇咗成忽肉，不過呢個都係夢想嚟嘅，人係需要夢想。」



講到工作，他表示巡演去到10月，現時繼續鍛煉：「有啲拍動作片嘅後遺症，希望恢復番，唔係淨係表演，係全面啲。（手部傷勢好番未？）七七八八，唔使再治療。」他又謂原本有電影，但因為題材問題，所以要挑選。

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