否認同菊梓喬反面！張景淳稱呂慧儀係朋友

藝人張景淳到中環出席投資公司活動，有指張景淳曾與菊梓喬（Hana）暗交，但因他與呂慧儀傳出緋聞後，兩人互網上取消關注，他解釋說：「同Hana不嬲係朋友，佢入行前已經認識。（取消關注喎！）其實我不嬲會整理下網上平台，唔係咩一件事，都好耐之前喇！今年大家少見咗，我主要係關注啲合作比較多嘅人。（依家關注番佢？）又唔使，好特登咁。（係咪反咗面？）冇！見到面會傾偈。（同你同呂慧儀緋聞有關？）唔關事，大家都係朋友。」問到打算何時再拍拖？他表示暫時專注事業：「依家同《愛．回家》拍拖，呢套劇滿足到我嘅心願，可以日日拍劇，唔係人人有機會。（劇集一路拍就一路唔拍拖？）都係㗎！（媽咪有冇催？）佢係好錫我，唔捨得個仔咁快結婚嘅人。」



張景淳直言不懂得投資，前幾年曾賺第一桶金，母親曾勸他買車位，但自己猶豫等樓市跌：「之前家人有幫我畀首期，我供，但後來媽咪返加拿大，就賣咗樓，我畀咗一大筆媽咪，自己儲番少少，但都唔足夠買樓，我又投資唔叻，賺幾多都係儲起，好似舊式婆仔咁，搣吓搣吓好快冇，所以依家都要學點投資。」

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