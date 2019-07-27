王羽獲頒金馬終身成就獎　王晶轟不公

金馬導演王童與有「獨臂刀」之稱的武打巨星王羽，共同榮獲第56屆金馬獎頒獎典禮的「終身成就獎」。不過今日導演王晶在社交網發文怒斥金馬獎不公：「台灣金馬獎真的是愈來愈混帳！竟然給王羽發終生成就獎！」更數臭王羽指他毫無合約精神，且多次恃黑勢力壓迫演員和導演，無償為他拍電影圖利。王晶並質疑對方：「請問他對電影貢獻有甚麼？憑甚麼跟王童並列？」但未幾刪除博文，東網亦聯絡不上王晶。



東網聯絡上王羽的女兒王馨平（Linda），她說：「金馬獎委員會的成員都是資深及専業的電影從業人員，主席李安先生更特別推崇我父親自導自演的「龍虎鬥」對拳腳功夫片的影響。這是業內人士對我父親的肯定，我也相信父親是實至名歸的。」就王晶對其父親作出的批評，Linda說：「至於王晶的言論，既然他已刪除了，我就無需再說甚麼了。」

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