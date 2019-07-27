同前夫道歉！Selina失聲一年先發現睪酮太低

台灣女子天團S.H.E成員Selina（任家萱）去年爆出失聲，一年過去，她坦言看了耳鼻喉科、心理醫生、唱歌老師、營養師等，想盡辦法找出原因，早前她接受訪問時，提到失聲之路，承認去年過得確實有點不太好，聲音出狀況，還要開公司，為了治療聲音，Selina聽從心理醫生建議，試着去整理過去10年，好好面對與離婚3年的前夫張承中（阿中）的關係，結果兩人單獨約了見面，互相道歉，Selina才感覺到「真的就放下了」，現在阿中對她來說，是很舒服、自在和美好的存在。



Selina亦看了發聲老師，對方建議她要接受一個可能，或許沒辦法再像以前般唱歌，但可以透過學習新的方式，尋找新的唱歌方法。另外，Selina說營養師發現她的雌激素遠遠大過睪酮，而睪酮代表着野心和企圖心，營養師也不禁直呼：「睪酮怎麼可以低成這樣，你的事業卻是如此的好？」令營養師也不敢置信。遂建議Selina要對自己有自信，不要否定或攻擊自己，也提醒Selina要勇敢期待戀愛，Selina坦承離婚後有一陣子想到要重新認識一個男生，便覺得麻煩，甚至有點「恐男」，後來她改變了想法，認為即使談戀愛也不一定會以結婚為前提，不要急着擔心後面發生的事：「如果每一個相處的時間都是快樂的，這比較重要」。

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