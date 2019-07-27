未婚妻雯雯4月生B　張致恒5月帶Moon打波

34歲嘅張致恒（Steven）娛圈呢期最紅係佢，日前佢宣布結婚兼做埋老竇，個個以佢轉咗性大個仔，點知原來佢係「死性不改」，被爆一腳踏N船，全城鬧爆佢！自己衰都不特止，仲累埋老友關智斌紅館夢碎，真係慘慘豬！



話說今年五月，Steven獲邀出席一個籃球賽，當日佢仲帶埋一個女伴出嚟，原來嗰個女伴就係小四Moon！當日Moon坐喺觀眾席欣賞Steven打籃球，自己獨撐Steven。睇番Moon當日打扮，見佢拎住個名牌包包，而佢手上仲紋咗身，相當時髦！但真人同佢社交網上載嘅相，出嚟感覺唔太一樣咁喎。不過咪住先，Steven未婚妻雯雯四月為佢生B，而Steven五月帶Moon出席籃球賽。What？即係B仔一個月大時，Steven仲帶住Moon蒲頭！嘩！啲關係複雜到不得了！



另外，對於籃球賽活動上Steven曾介紹Moon畀藝人周志文認識，周志文就話：「我覺得係佢哋嘅私人事，都係等番Steven回應啦，我都係唔評論啦！（啲女仔曾言想輕生？）作為旁人都係唔回應，等返佢哋處理。」



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