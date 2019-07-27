去非洲傳道！王君馨鼓勵當地人修補撕裂

藝人王君馨出席時尚專業女性選舉頒獎禮，表示之前了非洲，然後再去了美國，近日才返港。其中非洲是跟教會傳道，鼓勵當地年輕人與身邊人建立信任，她謂：「因為當地經歷過種族屠殺，如果一家人都唔信任嘅話就會好破裂，所以盡量帶愛、信任同神畀佢哋。」



去完非洲後她表示與朋友去了美國，其中在紐約看Jennifer Lopez的演唱會，但期間竟然經歷當地相隔40年的大停電：「睇咗20分鐘就大停電，即刻諗點樣離開，成條街同酒店都停電。」問到當時不驚是恐襲？她說：「諗過一下，係就上天堂囉，如果要離開就離開，只可以問自己有冇好好愛同關心身邊嘅人，但嗰一刻都係諗點樣離開。（有冇打亂行程？）好彩過兩日佢喺波士頓開番，如果佢話下星期先補番我會喊，因為啲飛好貴，成5千5百蚊港元一張。」她又讚對方雖然已年屆50歲，但身形仍然好Fit、有才華，希望自己50歲時都可以。



問到幾時開工？她說：「本身10月拍劇，但依家12月先拍，呢段時間都要操Fit身形，之前拍《唐人街》傷咗隻腳，腳趾公仲未好番，已經做咗10次物理治療，有啲關節都會影響跳舞。」問到造人大計呢？她說：「兩年後呀嘛，下年先啦。」

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