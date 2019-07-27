李凱盈難忘為三級片配音：要好用力

由平面模特兒出身的李凱盈（Chara），有電影、電視劇及舞台劇演出經驗，講到入行經過，竟然是靠誤打誤撞︰「無意間接觸咗私影，當期時我仲覺得好得意，點解影完佢會畀錢我呢？因為通常聽嘅都係收錢影相，嗰次佢畀番錢我就當係賺外快。之後就開始接觸電視劇，由臨記開始，拍過5套左右，然後又拍電影，開始鍾意幕前工作。」又坦言最鍾意還是演舞台劇︰「需要更多嘅臨場技巧，同埋可以即刻見到觀眾嘅反應、好真實、好開心，但真係需要一段時間去練習，試過因為好大壓力，唔記得台詞會喊，好彩唔係喺台上面。」



自細鍾意睇卡通片的Chara，長大後因興趣而上配音堂發掘自己的「分身」︰「每一堂老師都會畀唔同嘅片段去試，最難忘係Last個堂需要配三級片，原來三級片係好難，雖然都係得一啲聲音，但你要好用力咁去配音，配完其實都好攰！（之後有嘗試配三級片？）暫時未有，但之前試過配《捉妖記》，算係踏出好微少嘅一步，配妖怪、小男孩，呢啲角色個發展空間較大。」問到是否想朝配音路進發？Chara坦言單一發展較為輸蝕，希望能做到多功能︰「最近仲學埋剪接，覺得好好玩，平時都有做開KOL方面嘅工作，會拍吓啲Vlog，自覺影相唔足夠，先想去學剪接。」



踏入娛圈前Chara身份為旅遊顧問，工作主要為顧客提供旅遊路線、交通、住宿意見，講到旅遊經驗，膽生毛的Chara自爆曾跟過陌生人去酒吧飲酒︰「喺日本如果見你係單身女仔，好多人都會撩你去飲嘢，或者話車你，我就會用唔識日文去推，但亦都試過有人撩我去酒吧，諗住未去過酒吧就去吓啦，之後就真係跟住佢去，可能當時得廿幾歲大膽啲。」



PROFILE 李凱盈（Chara）

三圍︰32B-24-34

高度︰165CM

體重︰47KG

職業︰Freelance Model、演員

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