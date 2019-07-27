唔知張致恒一腳搭N船　柳妍熙：咁大件事？

藝人柳妍熙出席「香港國際青少年流行音樂大賽」港澳區決賽活動，身為大賽發起人的她，透露將於133位參賽者中，淘汰一半再進入下一輪賽事，參賽者中年紀最小僅得兩歲半，但踏上台卻自信十足。



忙於籌備演藝學校的她，表示已決定租用銅鑼灣區商業中心，日前更已開始動工裝修，有望於9月尾開幕，問到有否邀請藝人朋友客串當導師？她說：「有同鄭丹瑞、關楚耀、台灣啲藝人朋友提過，但未深入研究。」



對於曾為其選拔活動擔任評判的張致恒近日被揭一腳搭幾船，感情生活錯亂，柳妍熙似懵然不知說：「咁大件事？同佢都係好朋友，但平時都係傾音樂多，未見過佢嘅女伴，相信佢識處理。（9月演唱會都擱置咗！）之前我仲話去睇添，等我打電話慰問吓佢。（會唔會避免邀請佢做學校導師？）要睇佢自己諗法，工作同私事應該分開，我覺得純分享音樂嘅嘢係冇問題嘅。 」



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