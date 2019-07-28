張致恒蒲頭解畫　關智斌對擱置開騷嗌無耐

藝人張致恒（Steven）宣布結婚卻搞出「大頭佛」，一眾與他有感情轇轕的女生齊齊站出來數落他「一腳踏五船」，直接令他與關智斌（Kenny）「合體」的演唱會受影響，主辦商英皇娛樂隨即宣布演唱會取消。原本近日Steven與Kenny飛往布吉拍攝演唱會相關短片，Steven聞得自己「闖禍」即連夜離開，且玩失蹤，獨留Kenny撐大局！



Kenny於昨晚約11時45分由助手陪同飛返香港，英皇娛樂派出數名經理人及工作人員到場接機，頭戴帽子、一臉倦容的Kenny停步受訪，解釋是舟車勞頓所致，當問到是否仍未聯絡到Steven，他表示：「佢有聯絡返我，交代咗件事，我明白同理解嘅。（好嬲？）冇嬲，應該話我無奈。（大家戥你開唔成騷可惜。）上天嘅安排啦，呢個騷當初都係一個奇怪嘅安排。」



談到不少網民提議他繼續開騷，例如可搵張敬軒搭檔，Kenny表示：「（同張敬軒表演）好似講笑話咁，但我依家笑唔出。件事發生冇耐，公司決定擱置都係昨日嘅事，未同我講往後有咩安排。」返港後他會如常工作，稍後亦會為接拍的電影開工。



談到Steven的「桃花」，Kenny直言：「我都覺得有啲驚訝，不過我哋平時都係講啲無聊嘢，我知嘅同大家知嘅差唔多。（佢係咪好唔開心？）呢啲留返佢自己講啦，我有叫佢出嚟面對大家，要負返應有嘅責任。（傳佢問啲女仔借錢，你同佢有冇錢銀轇轕？）我同佢冇乜點計嘅，有時佢問我借、有時我問佢借，冇乜問題。（叫佢還錢？）我唔記得嘞。（你覺得佢係咪真係死性不改？）我唔識答！」