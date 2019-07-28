避談許志安偷食　鄭秀文受訪不停轉話題

完成13場紅館騷的鄭秀文（Sammi）騷後於後台受訪，亦是發生「安心偷食」事件後首度開腔談及老公許志安（安仔），曾表示完騷後會放假去旅行的她，問到是否同安仔去？她一聽到「安仔」二字就突然煞有介事，避忌笑說：「同朋友一大班咁去。（安仔唔坐出嚟淨係喺後台支持你？）講第二啲啦！（有網民問你做咩唔唱《唯獨你是不可取替》（與安仔合唱的情歌）？）哎呀！大把歌唱，會轉歌㗎嘛！」然後就扯開話題：「今次唱歌有好大轉變，內心都有變化，估唔到沉澱過後可以再成熟，人生同思維都去到另一階段。（關『安心偷食』事？）人生有各種經歷。」多次避談安仔，似乎未完全放下老公偷食事件。再追問到她於台上表示於感情方面痛過之後就會昇華至世界之最，問到是自身寫照？Sammi求饒笑話：「唔講呢啲嘢，係對白嚟！大家唔好太投入，我係Cue歌（指《世界之最》），唔好對號入座。」



講到今次開騷突然多了紋身，Sammi笑言有好多都是假，腰間兩側的紋身及左手紅線是真，已紋了大半年：「（左邊腰間）係之前整親腳跑唔到步，放棄咗10年跑步，想勉勵自己而紋，而（右邊腰間）就係想可以有個唔一樣嘅演唱會，想喺平凡之中尋不平凡，唔係英文嚟。」至於講到有傳想維護跟安仔的婚姻，先去紋左手的紅線，她解釋：「我出名鍾意紅色，貪靚先紋。」



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