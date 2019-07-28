同貓瞄合作　Steve Ho出動罐頭大作戰

樂壇唱作新人Steve Ho日前再為動物團體籌款，同成班動物一齊影宣傳照。講到拍攝趣事，Steve就笑話︰「因為第一次同貓咪影相，最大問題就係佢哋會走嚟走去坐唔定，要同佢哋同時咁望住鏡頭合照仲係難上加難，最後要用貓罐頭做引誘先成功影到相。」



自Steve出道以嚟，大部分嘅宣傳活動都係圍繞「慈善」同「分享愛」，其中原來仲有段故事︰「因為自己嘅人生成長都有動物陪伴，加上一向有注意動物嘅新聞，覺得佢哋想向人求助都難以啟齒，所以希望用自己嘅音樂去為佢哋做一啲野，將音樂變得更加有意義，以生命影響生命嚟喚醒大家嘅關注，第一首創作歌《幸福的情歌》已經推出咗。」又透露最近為音樂計劃「愛情六重奏」第二主打歌努力趕工，他説：「其實已經完成錄製幾首作品，但係想先將自己愛情六重奏頭三首作品帶畀樂迷，所以再加碼錄製新歌，自己都好鍾意呢首即將推出嘅作品，希望樂迷會繼續期待同埋支持！」



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