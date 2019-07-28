東方日報C1：關智斌痛哭叫Steven負番責任

關智斌（Kenny）懷着興奮心情踏上紅館圓夢，可惜被好拍檔張致恒（Steven）負面新聞拖累，演唱會遭擱置，本一心兩兄弟齊上齊落齊面對之際，Kenny再發現遭「遺棄」，難怪一直盲撐Steven的他，終幫理不幫親，喊住責好友：「要為自己行為負責」。



Kenny和Steven組成BOYZ後，風雨同路16年，兩人日前起程到布吉為9月14日舉行的首個紅館演唱會拍宣傳片，豈料受Steven「一腳踏五船」醜聞拖垮，演唱會無奈被擱置，一直未有對事件作回應的Steven，原來已在布吉「着草」潛逃，累到無辜的Kenny於前晚要越洋拍片「執蘇州屎」，相當可憐！



Kenny在長約4分鐘、名為「關智斌回應BOYZ演唱會擱置一事」的短片中，疑在酒店房的他先說正於布吉為BOYZ拍宣傳片，再反問：「點解只剩我自己一個人？因為尋晚到今朝我收到好多消息、慰問、疑問，呢個時候都要同大家講清楚成件事，本來想問Steven了解成件事先去講，但佢尋晚就突然離開咗呢度，所以我都聯絡唔到佢。」又說不知道如何面對及消化演唱會突然擱置。



「最大最大嘅抱歉」



身為天主教徒的他當初知道開紅館演唱會時，每日都好感恩：「呢個神迹，亦都係你哋（指Fans）畀我哋，因為係你哋不停喺網上集氣，話畀BOYZ開演唱會，話畀BOYZ開一個騷。」說到此事，一直表現冷靜的他，終於忍不住哽咽，眼紅紅的強忍淚水，接過同事遞上的紙巾後再說：「我喺呢件事上面，好多人無論成功與否都好啦……我係有好多人我都好好哋多謝，我多謝我哋公司，咁多年冇唱歌，佢都畀咗一個好嘅機會我哋，去幫我哋申請紅館，特別仲好多謝我哋嘅Fans，我哋公司上上下下畀我哋實現夢想嘅同事，因為佢哋知道呢件事係我等咗10幾年嘅一個願望、一個夢想。」



Kenny又指一年中做很多事都是以開紅館騷為目標，所以現時演唱會暫時擱置，要向大家說聲「最大最大嘅抱歉」，雖然自己很不開心而且有很大遺憾，而Steven是他「好好嘅兄弟，亦都係一個好好嘅手足」，不過他希望對方：「都相信佢會為自己嘅行為，負番一個男人應有嘅責任。」同時多謝英皇及公司的歌手如古巨基等支持，又好玄的說：「會用好多方法，幫我完成夢想，好多嘢都係未知之數，有最新消息會盡快同大家公布，多謝。」



祖兒隔空打氣



Kenny發放「傷心流淚片」後，容祖兒留言「心痛」隔空打氣，蔡卓妍甫喊表情符號，示意跟他同哭一聲，莊思敏就留言叫Kenny「自己開啦」，鍾舒漫、泳兒及周勵淇亦留言表支持，但Steven依然「無影無聲」。而Steven經理人樂易玲昨日被問到可有跟Steven聯絡？她說：「佢啲事件好似較複雜，畀啲時間佢自己處理私人嘅種種問題，其他嘢之後再說。」



目前如「人間蒸發」的Steven，繼續被網民狂插是「世紀賤男」外，連其內地後援會都在微博宣布跟他割席：「大家後會無期@張致恒steven再見！」



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