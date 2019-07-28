米妮老鼠老牌配音員Russi Taylor離世

曾為迪士尼經典角色米妮老鼠（Minnie Mouse）配音逾30年的美國老牌配音員Russi Taylor前日於加州Glendale離世，享年75歲。



迪士尼主席Bob Iger亦有發聲明說：「米妮老鼠因Russi Taylor離世而失去聲音。30多年來，米妮與Russi一起工作為全世界數百萬人帶來娛樂。」而與Russi合作多年的「高飛」配音員Bill Farmer亦表示會懷念深愛的老朋友。他說：「Russi與我有如家人般親密，她與米妮老鼠一樣美好、有趣及甜蜜，有才華而又謙遜。」



Russi於86年經過面試後擊敗200位配音員而取得米妮角色。除了為迪士尼劇集配音之外，她亦曾為電影《夢城兔福星》（Who Framed Roger Rabbit）與及《Mickey, Donald, Goofey: The Three Musketeers》電影為米妮配音。Russi憑米妮而名利雙收之外，亦覓得好姻緣！她與「米奇老鼠」老牌配音員Wayne Allwine因合作而認識並於1991年結為夫婦，Wayne不幸於2009年離世。

