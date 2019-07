荷里活著名男星奧蘭度布林(Orlando Bloom)與「粗眉模」Cara Delevingne昨日為阿馬遜新劇《Carnival Row》而出席電視評論協會夏季巡禮,在活動上他被記者問到會否有興趣參與阿馬遜籌備的《魔戒》(Lord of the Rings)新劇,再演令他走紅的「精靈箭手」勒苟拉斯一角。現年42歲的奧蘭度搞笑回應:「我意思係,我都想將自己看作係冇年齡,但我知道我唔會適合那個世界...佢哋可能已搵到個19歲嘅男仔扮演呢個角色。」在旁的Cara亦插嘴猛嗌唔好。奧蘭度對上一次演「射箭仔」已是2014年的《哈比人-五軍之戰》(The Hobbit: The Battle of the Five Armies)。



除了奧蘭度之外,同日亦有荷里活女星安妮希芙威(Anne Hathaway)出席阿馬遜新劇《Modern Love》宣傳活動。今次是安妮宣布再度懷孕之後首次出席公開活動。