M血染床單？裕美憤怒否認介入張致恒戀情

被封「新一代世紀賤男」的藝人張致恒（Steven）的偷食緋聞愈揭愈多，有傳他除「一腳踏五船」，早年和莊端兒拍拖時，先後劈腿藝人蔣家旻和剛離婚的裕美，其中蔣家旻情傷喊自殺，傳和前夫分開的裕美當時又跟母親不和，要暫居狄易達的九龍灣公司，可是遇着冇水沖涼，Steven就趁莊端兒離港公幹，誠邀裕美回家沖涼兼過夜，女方更值「女性周期」，雙方依然有親密行為，染汚了床單。



斥報道離譜：完全係作我出嚟！



裕美接受東網訪問時大斥報道離譜：「嘩，呢單嘢完全係作我出嚟，好離譜，雖然我曾經喺九龍灣間公司住過，但唔關冇水事，冇水我唔識去附近搵地方涼沖咩？裏面啲嘢（報道）好多都唔關我事，點會有血迹上床呀，大佬，唔好玩啦，關我咩事，我識得佢耐啫……」



同莊端兒都見過面



她又說自己在14歲入行，當年15歲就結識了剛出道，約18歲的Steven：「我記得係同公司啲藝人一齊出去聚會時識佢，大家又是基督徒，成日都會喺教會見面、傳福音、做見證，連教會啲朋友、莊端兒都知我哋識咗好耐，我同莊端兒都見過面。」雖然曾是成日見的熟朋友，但大家近年就較少聯絡，知道對方工作忙又拍拖。



強調冇嘢：唔好係仔都關我事先得㗎！



問到Steven可有曾展開追求？她指兩人視對方如兄妹：「佢當我妹咁照顧，記得有次我哋出外地嘅布道會，嗰次一齊去玩激流，我被浪沖到差啲翻艇同跌落水，佢第一時間捉住我，我哋冇嘢，大家唔好諗咁多啦！唔好係仔都關我事先得㗎！如果有嘢一早有咗啦，冇咗依然都冇嘢啦，我唔覺得同佢有嘢囉。」問到對Steven「一腳踏五船」有何看法？她表示：「佢一腳踏幾多船都唔關我事，佢感情點處理我完全唔知道。(佢為人點？）相處咁耐，我覺得佢冇乜嘢，個人幾親切，又冇所謂，唔止對我係咁，對教會啲弟兄姊妹都好好，好funny，會幫人。」



唔敢搵對方免被誤會



最近可有聯絡Steven？她又話：「我都唔知依家點，過往有咩事我都會傳短訊佢，但今次就唔想煩佢，我只可以為佢祈禱，冇乜嘢可以做到，你知啦，佢又靚靚仔仔，又係mix（混血兒），講嘢又叻，又識氹女仔，好多女仔埋身，佢又抵擋唔住咁，但佢可以處理得好好多囉。」她打算再過一段時間再找他，免被誤會八卦，相信現時他自知「瀨嘢」，不會覆任何人機。



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