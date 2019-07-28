結婚十周年！傅珮嘉自爆竟然只得一張婚照

歌手傅珮嘉（Maggie）喺2005年淡出娛圈後歸於平淡，期間下嫁台灣男友並移居台灣，其後一家人回流返香港開食店，並且復出樂壇。呢日Maggie喺社交網分享咗張婚照，慶祝結婚十周年，佢表示：「當了十年周太太，之後也請繼續指教。」佢仲話呢張十年前嘅結婚相得一千零一張，係由歌手戴佩妮操刀：「真的只有這一千零一張，還是在負責攝影的戴佩妮小姐家拍的，正是一張由人生中最重要的朋友，拍攝人生中最重要的伴侶的照片（堪稱阿妮拍得很快修了很久的婚照），趁10тн αииινєяѕαяу公諸於世。」



Maggie透露紀念日當日完全提唔起勁慶祝：「還非常不識趣的，婉拒老公特地訂好晚餐的美意。最近心情一直是渾濁的，五味雜陳百感交集，不過我內心深處，還是感恩滿滿的。認識我的都知道，姐人生最大成就，便是遇到對的人，所以再苦再難都不怕，因為你知道這個人是會陪你走下去的。」最後佢仲多謝老公一直咁錫佢，仲話抱歉過咗幾日先補發文。網友都留言祝福佢哋繼續幸福落去，白頭到老！而有網友記得Maggie係喺2010年公布結婚兼有喜，計番應該係結婚9周年，唔通Maggie當年係秘婚一年先公開？



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