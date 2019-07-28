京都縱火案　《涼宮春日的憂鬱》導演及作畫導演罹難

日本京都動畫製作公司設在京都伏見區的工作室，本月18日遭人淋汽油縱火，導致34人死亡及35人受傷，當局已確定所有死者身份，有份參與《蠟筆小新》製作的著名動畫導演武本康弘證實罹難，終年47歲。



武本康弘是京都動畫董事兼導演，曾參與製作《蠟筆小新》、《天地無用》等，執導《幸運☆星》、《涼宮春日的憂鬱》最為人熟悉，《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》、《K-ON！輕音部》等亦有參與，不少動漫迷得悉噩耗後大感難過和心痛。他的父親透露，他出事前經常出差，因此家人以為他不在火災現場，但想不到逃不過大難，父親至今不想信兒子已身亡，他大讚兒子為人心地善良。



此外，動畫《聲之形》負責人物設計的總作畫導演西屋太志，亦在火災中喪生，終年37歲。他擅長手繪插畫，創作不少俊男美女，甚得粉絲喜愛，他參與的動畫有《犬夜叉》、《涼宮春日的憂鬱》、《冰菓》、《中二病也想談戀愛！》、《Free！》等。另外，《冰菓》原作者米澤穗信捐100萬日圓（7.2萬港元）給京都動畫幫災受災人士。