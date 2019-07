畢彼特新作開畫前戶外廣告被惡搞

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導的新作《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time...in Hollywood)前日北美開畫。而該片於洛杉磯的戶外大型廣告近日被人惡搞,並將兩大男主角畢彼特(Brad Pitt)與里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)的頭像被換上有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)與多年前強姦未成年少女罪成棄保潛逃的大導演波蘭斯基(Roman Polanski)。而片名更由《Once Upon a Time...in Hollywood》被改成為《Once Upon a Time...in Pedowood》,批評荷里活係戀童者地方!而最諷刺就是《從》片中亦有提及波蘭斯基與影星老婆莎朗蒂(Sharon Tate)。





除了戶外巨型廣告牌之外,連巴士站燈箱廣告及長椅廣告亦冇一倖免畢佬的頭像換上同樣涉嫌性騷擾及性侵養女的美國聯邦眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff)同導演活地亞倫(Woody Allen)的頭像。事件曝光後,美國街頭藝術家Sabo已透露官網承認責任。