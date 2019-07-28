食減肥藥曾出事！楊秀惠：影響情緒要睇醫生

藝人楊秀惠日前接受電台訪問，談及當年參加選美來港是為了學懂自立，自此便留港發展，更於五年前開設美妝店，代理銷售不同的美容瘦身產品。她坦言開辦美容生意是與剛入行時使用極端方法減肥而令情緒變得暴躁有關：「試過需要穿着好短和貼身的衣服拍攝，每天上班都感到非常痛苦；當時除了節食更開始服用減肥藥，情緒嚴重受影響，最後更要尋求心理醫生的協助。」直至獲外國品牌邀請當代言人，有機會嘗試新的產品並成功解決了困擾自己十多年的問題，及後便決定當品牌的香港代理。



談及開辦生意時遇到的困難，她承認起初在香港的生意一般，需要花不少心思才令人相信自己的品牌：「我要讓大眾知道楊秀惠並不只是一個藝人，也是一個能夠真正幫助你的生意人。因此，即使我當時只有一位員工，我們忙於打理店內大小事務的同時，仍會主動站在店裏聆聽顧客的意見。」她亦指分配時間是另一個當老闆要學習的課題：「當老闆真的不容易，我同時又要拍攝劇集，我甚至要買書自學如何分配時間，因為只要時間上有丁點安排不妥便成不了事。」身兼老闆和女藝人兩職，她表示比起只得一個身份要吃力得多：「這一刻我可能化了妝很漂亮地接受訪問，但是可能上一刻我正蓬頭垢面地點算貨品，然後在地上小睡片刻便要即刻補妝出發拍劇。」



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