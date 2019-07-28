踩入香港　Gary做電競音樂節嘉賓

來自韓國的綜藝節目《Running Man》前主持人Gary（姜熙建）及國際電音界的Spray，偕香港手JW（王灝兒）在27日假會展舉行的「香港電競音樂節」擔任嘉賓，於主舞台上獻唱為音樂節掀起高潮。電競賽事完畢後，DJ King現身為晚上的「電音派對」揭開序幕，，隨後JW與DJ King同台「Jam歌」，最後壓軸出場的Gary及Spray，先以廣東話和韓文與在場樂迷打招呼，再以連串節奏強勁舞曲，令全場觀眾血脈沸騰。



Gary接受訪問時表示曾多次到訪香港，最愛吃蛋撻，今次又特別到訪變形金剛拍攝場景海山樓「打卡」。JW今次首次與DJ King合作演出，兩位互相欣賞對方的音樂。問及二人是否有玩電競的習慣？兩人均表示平常會以手機遊戲作減壓放鬆。除了Gary及Spray，組合Dear Jane及Nowhere Boys亦會接力於7月28日「樂隊組合表演」之夜獻唱。



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