愛爾蘭著名男子組合Westlife去年宣布復出樂壇,並隨即宣布將於全球舉行巡唱。而前晚與昨晚他們先後於澳門舉行演唱會。今次是Westlife入行以來首次在澳門開騷。由於今次世界巡唱不會在港舉行,所以好多香港fans都有專程「過大海」睇騷。



Westlife四子在澳門騷唱盡多首名曲,其中包括《Better Man》、《Swear It Again》、《If I Let You Go》與及《Flying Without Wings》等,其中他們亦有唱全新單曲《Dynamite》。他們更率領全場大合唱!今日Westlife將會轉往台灣繼續開騷。