張致恒累紅館騷擱置　英皇唔追討賠償

關智斌（Kenny）、張致恒（Steven）本來今年9月再次合體以組合BOYZ登上紅館開騷，慶祝BOYZ入行16年第一個紅館騷，怎知因張致恒爆出連串醜聞，BOYZ演唱會被迫煞停，連累到拍檔Kenny紅館夢碎，流淚表示深感遺憾。



由於BOYZ演唱會已籌備得如火如荼，日前兩人更飛到布吉拍攝演唱會宣傳片段，如今演唱會告吹，據知BOYZ演唱會主辦商英皇娛樂損失至少七位數字，近年Kenny在內地好吃得開，人氣急升，為了今次個唱，聽聞也推了電影、廣告等工作，估計個人同樣損失七位數。



因為Steven拖累搞到個騷要擱置，問到英皇娛樂可會向他追究？英皇高層霍汶希回應東網：「英皇係唔會向Steven追討賠償，始終佢係我哋英皇培養出來嘅藝人，況且佢依家係需要幫忙，我哋唔會加重佢嘅負擔，希望今次係一個好好嘅經歷，令佢改變自己，成熟地處理依家嘅所有問題，亦希望所有被傷害人，早日釋懷，饒恕佢！」



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