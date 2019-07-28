阿仔做和事老！Tom@Mr.同老婆冇交嗌

樂隊Mr.鼓手Tom（杜志烜）與太太何思諺（Leanne）今日出席ViuTV的遊戲節目《估你唔到》的錄影，Tom稱這是個推理遊戲節目，覺得十分適合太太玩：「我要從中觀察吓佢個Scanner能力有幾勁，可以加以防犯。因為我平時買嘢、買鼓唔想畀佢知。」Leanne笑言對方一緊張就會連續眨眼三次，所以很容易發現對方是否心虛，Tom即自言要練習不眨眼。



他又指今次節目考驗夫妻默契：「觀眾會想睇我哋會唔會發生歧見，所以我哋要做對史上最夾嘅情侶，總之發生乜事都唔會鬧交，要忍住，返屋企先鬧。（會唔會都忍住唔喺囝囝面前鬧交？）我哋平時都唔多鬧交，我哋鬧交係為事件，唔係針對對方，所以有乜事都會攞出嚟講。囝囝會分析，會講今次係邊個啱，邊個唔啱，囝囝係我哋之間嘅和事老。」



講到暑假，Tom透露早前一家三口聯同Leanne的父母和兩個妹妹一行七人到日本旅行，Leanne踢爆說：「佢話攰過返工。」Tom即解釋：「係肉體上攰，精神上好開心，好值得。去旅行嗰時係諗唔到工作上嘅嘢，係個幾好嘅洗腦，只係享受同屋企人相處嘅時間。」



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