黃玉郎影視新作　搵沈慧林客串花花公子

著名漫畫家黃玉郎與港產陀飛輪萬希泉創辦人沈慧林（William）合作推出新款腕錶，並於今日舉行發布會。黃玉郎表示一向有收藏該品牌的腕錶，又指原來雙方早在數年前已有意合作：「William幾年前有搵過我，直至今年係《龍虎門》50周年，就覺得係最適合嘅時候。（有冇參與設計腕錶？）有，同畫漫畫好唔同，要喺有限空間創作，所以前後都畫咗300張圖，搞咗一年終於有呢個王小虎踢腿嘅設計。」William續指由於製作難度甚高，故只有小量生產，但將來有意為其他角色推出腕錶，又指在創業初期獲黃玉郎支持，故特別重視今次合作。



至於問到黃玉郎會否再推出電視或電影作品，他就透露正在籌備當中，預計明年正式開工，又指心中已有角色人選，他更笑指可找William客串一角：「其實可以搵佢做花花公子嘅角色，同現實形象相反，咁先有挑戰性。」



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