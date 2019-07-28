港姐外景：Mina走光！黃嘉雯幫口：佢太瘦

《2019香港小姐競選》今日繼續在日本拍攝，師姐麥明詩和馮盈盈前往熊本匯合大隊。早上麥明詩與其中8名佳麗，到了人吉白淹公園拍徒手捉魚，而下午，麥明詩和馮盈盈就匯合了15名佳麗，再到了人吉駅的最古老蒸氣列車前取景。其中以楊慧敏（Mina）徒手捉魚最投入，她與黃嘉雯為一組，Mina雖然好身手，最後因捉得最多魚而贏了，但冇顧儀態搞到胸前走光，認真百密一疏。Mina事後受訪：「我細個時跟嫲嫲返鄉下都有捉開魚，所以唔驚！（但你走光？）唔知道，唔好意思，以後我會留意多啲！（唔開心？）唔會，意外嘅嘢冇人想，會吸收經驗。」而黃嘉雯則為Mina講說話，她說：「其實佢走光嘅事，可能佢太瘦件衫鬆身，大會服裝其實都好照顧我哋，相信係捉魚動作大先出現呢啲情況！」至於此行有兩位師姐教路，獲益良多，黃嘉雯稱：「佢兩位都有贈言我哋，講嘢要有Point，我覺得好有用！」



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