黃建東媽媽勁省鏡　顏值唔輸一眾女星

藝人黃建東前日（26日）過38歲生日，獲眾多圈中好友祝賀，先到莊思敏旗下餐廳跟何艷娟、張名雅、翟威廉、周志康等食午餐，晚上再同母親和弟弟跟莊思明、簡淑兒、蝦頭（楊詩敏）、蔣家旻、蘇韻姿、陳婉衡及劉晨芝等在好友的別墅晚飯慶祝，他說：「平日喺公司開工各有各忙，就算食個飯都要趕頭趕命，難得生日晚上可以約到大家舒舒服服咁坐低食飯傾偈，真係好開心好Relax，蝦頭就算夜晚有事做都特登趕過來，好多謝佢哋每一個都咁有心百忙中抽空過來食飯。」相片東東更獲眾女吻賀，非常有艷福！東東亦搞笑表示黃媽媽非常省鏡，與一眾女星合照毫無違和感。



東東透露每年生日願望都是希望減肥成功，雖然距離目標愈來愈遠，但今年仍會繼續希望自己成功減磅。另外，他今年憑着二次創作陳偉霆的廣告再度熱爆，他除了希望自己演技和演藝事業上可以更上一層樓外，亦希望可以繼續度多啲橋拍多啲搞笑片，令人睇完可開心和放鬆一點。

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