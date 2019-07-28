新劇警醒香港人！吳綺莉籲勿帶情緒返屋企

女星吳綺莉（Elaine）今日現身ViuTV劇集《理想國》記招，她在單元中飾演經歷喪子之痛的母親，她稱是很大挑戰，並感謝同劇的小演員：「佢好好戲，又乖又聽話同專業。」她拍攝時正值跟女兒卓林的關係處於惡劣狀態，問到是否有助她投入角色？她：「唔同，係兩件事。（有冇影響你拍攝？）冇影響，話晒我都做咗呢行咁多年，而且唔可以因爲一個人嘅私人情緒而影響大家收工。」



問到會否推薦女兒觀看該劇？Elaine坦言：「如果佢有時間嘅話。套劇可以喚醒到城市人。香港地小人多，生活壓力大，好多時對家人嘅面口都唔好。我接呢套劇係覺得呢個係好好嘅警醒，就算出面有幾大壓力唔開心，都唔可以將情緒帶返屋企，有時對家人說話重咗，對方接受唔到，就會出意外。（你都試過將情緒帶回家？）個個都會有，爭在多定少，呢個好正常，係人性。要同自己講要平和啲。（試過發喺卓林身上？）咁多年邊個會冇，個個都有，我發喺佢身上，佢都發喺我身上，係正常人反應。」問到現時情緒會否冷靜些？Elaine笑言要學習口甜舌滑：「我咁大個人先學呢啲嘢，你話幾出事。」



至於揀男友要否對方口甜舌滑？她稱不用，只需心地善良就可以。再問會否想卓林口甜舌滑氹她，她謂：「屋企人冇乜所謂。（卓林依家打兩份工，辛唔辛苦？）我冇問，佢要講就會講，最重要係佢身體健康、正向，唔好諗尋日、前日、大前日，每日有少少進步。（同卓林關係點？）朋友咁囉！冇日日傾電話，順其自然。（叫佢出糧請你飲茶？）唔使，做媽咪都係叫佢唔好亂使錢。（有冇問佢夠唔夠錢使？）冇問錢，佢要講咪講。」



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