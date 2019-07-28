同袁澧林返校園！羅仲謙廁所搞搞震被記過

電影《小Q》由任達華、梁詠琪、羅仲謙（謙仔）、楊采妮及袁澧林等人演出，戲中飾演導盲犬訓練員的羅仲謙日前聯同文青女神袁澧林，與香港導盲犬協會帶同兩隻訓練中的導盲犬，到太子與200位就讀二年級的小學生見面，讓小朋友能近距離接觸及認識導盲犬的工作，同時亦透過與狗狗的互動，分享電影中強調「接納」、「包容」和「互愛」的訊息。由於現場大部份小朋友都是第一次接觸導盲犬，因此都顯得特別興奮和好奇。



活動後，謙仔和袁澧林受訪，提到相隔多年重踏小學的感受，二人異口同聲表示童年回憶返晒嚟！袁澧林笑言眼見新一代的小朋友個個精靈活潑，最初以為他們只顧傾偈，誰知過程中，同學仔都有豎起耳仔聆聽講解，還懂得認真發問。謙仔說：「呢日係班同學仔放暑假前最後一日返學，加上可以同導盲犬見面，所以心情特別High，其實小朋友有邊個唔活躍？見到佢哋嘅笑容，自己都覺得好治愈。」憶起童年曳事，謙仔自爆因百厭而被學校記小過：「記得上上吓堂，試過同其他同學擅自離開課室，匿埋喺廁所，將啲清潔粉同地拖整到周圍到係，結果嗰次畀學校記小過。」



袁澧林坦言小時候由於妹妹曾被狗咬傷，自此懼怕一些小型犬，但自從接拍電影《小Q》後，才真正體會到狗狗的可愛之處：「拍攝前我同謙仔都有去導盲犬協會受訓，開始明白點解拉布拉多犬可以成為導盲犬，佢哋真係好乖好純，不過就好為食，記得有場戲，狗狗要叫我起身，試過擺個BB蛋喺枕頭入面，但狗狗淨係掛住搵個BB蛋，工作人員最後幫我喺條頸上搽了少少芝士醬，狗狗就識得舔我條頸，好搞笑。」

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