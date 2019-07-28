坐小巴遇車禍！蔡國威：要珍惜能活着

「六合彩之子」蔡國威於社交網發文，指自己乘坐小巴時發生交通意外，一輛私家車突然爬頭衝紅燈，更險撞向車身，他又上載現場照片，見該私家車翻側，相當驚險！他憶述事發經過：「事發時我在小巴上，突然黑色私家車極速衝紅燈，幸而小巴司機及時煞車，衝力相當大，幸好我沒有被拋前，但雙膝已撞向前面的板。我坐在單邊第一個位置，若司機收唔切制，私家車一定撞向我位置。」他又報平安指幸好只是輕微擦傷，而私家車上的所有人亦沒有大礙，並感嘆表示：「大家真的要珍惜能活着，感謝神。」



東網聯絡上蔡國威，他表示至今仍然驚魂未定：「我事後先識驚，腳軟同手震，仲有心跳加速嘅感覺。因為我坐單邊第一個位，當時小巴綠燈行車，架私家車就衝紅燈由左邊撞過嚟，所以如果小巴司機停唔切，我好肯定會撞向我個位，咁高速我諗實死梗。好感恩我呢刻仲可以講到說話，只係擦傷小小。」他又指當得知私家車上有小朋友及老人家後大感憤怒，希望事件能警醒大家小心駕駛。

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