Dear Jane渴望跟呂方合作：非呂方不可！

樂隊Dear Jane出席電競音樂節演出，講到日前四子宣傳新歌《2084》時曾言是他們Timeline Project的第2首歌，是次以由50年代曲風玩到90年代，籌備過程聽了多個年代的廣東歌，亦令鼓手Nice而愛上呂方的歌曲，極想誠邀和呂方歌曲上來個crossover。事隔幾天，問到Nice召喚結果如何？他坦言：「未有消息，要繼續集氣，希望佢（呂方）會聽到。（叫唱片公司幫手搵？）如果公司幫手當然好喇。」主音阿Tim則取笑Nice一聽到呂方兩字就好興奮，尤其在Band房時，更不時播呂方的歌曲。講到Nice欣賞呂方，三子又欣賞哪個80、90年代歌手？三子即言：「我哋好專一，非呂方不可。」而Nice表示若呂方答應合唱，他們可以隨時開工。而為了召喚呂方，Nice坦言曾在ig想搜尋他，但卻不果，可能對方沒有ig，稍後會試試微博，他更言若真的見到呂方一定不懂如何反應。



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