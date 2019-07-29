睇唔過眼！張家輝精人收口　吳鎮宇寸陰濕

影星吳鎮宇與張家輝於新片《使徒行者2諜影行動》再結片緣，鎮宇飾演家輝及古天樂師父，但動作戲欠奉，以內心戲居多。他自嘲年紀大未能應付大量動作戲，故交由兩位「後生仔」上陣。



笑鎮宇「癲」峰



談到上集與佘詩曼有感情線，鎮宇坦言今集原定有安排，但最終向導演反映成功：「導演拍完第一集後覺悟，唔好再搞咁多男女感情，今次係男男，好熱血。大家知我講嘢直，我唔認為觀眾可以容忍到我，唔會同佢兩個撞到啲嘢。」



面對鎮宇的率直，家輝忍不住笑對方：「佢真係夠『癲』峰！今次個角色係要佢呢啲咁『癲』峰嘅人先處理到，平時又代表晒我想講嘅嘢。喺片場我好鍾意鎮宇，因為當我見到有少少睇唔過眼嘅事，通常睇多次先，但呢個時候佢已經起火，快過我出聲，我不知幾爽同心涼，件事最終又解決，係咪好開心先？」鎮宇聞言即笑住反擊：「佢呢啲咪陰濕囉！有啲嘢係同一表達，同一情緒，但佢個樣生成咁Mean（刻薄），我就大方得體幫咗人哋，分分鐘話我意見畀得好添！」



想合作拍喜劇



談到二人曾做導演，之後會否攜手合力執導？家輝坦言想過合作喜劇：「劇本難搵過導演，因為唔笑就係乞人憎，界線幾危險。（有傾過？）心有呢個想法，但冇拎出嚟同人講。其實近年都好多幕後新人，我建議佢哋一定要拍社會問題做提材，電影好廣闊，天馬行空都可以發生，可以係悲情片、愛情、喜劇，即使王晶式喜劇都可以有新睇法，有好橋我唔介意合作。」



家輝化妝：Midco Chu

髮型：Edmond Fung@HH. Hair

鎮宇化妝：Kargo Leung

髮型：Joe Kwong

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