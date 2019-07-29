東方日報C1：張致恒「衝紅燈」嗒裕美？

被封為「新一代世紀賤男」的藝人張致恒（Steven）再傳新「劈腿」名單，有指和莊端兒拍拖時，曾偷食無綫小花蔣家旻及失婚教友裕美，前者被他情傷喊自殺，後者則搞到血染床單，不過Steven現時「衰到貼地」，兩位「舊愛」速撇清關係免遭拖累。



Steven被揭「一腳踏五船」密密食女後，至今仍「潛水」避風頭，原來其「偷食癮」早已根深柢固，有傳他六年前和莊端兒拍拖時，似乎女友的35E勁爆身材未能滿足他，故「但求就手」速食友人，劈腿曾在無綫節目合作過、擁有34C身材的蔣家旻，被莊端兒發現才被迫斷纜，此時才驚覺做了「小三」的蔣家旻傷到喊自殺。



事隔兩年後，再「唔熟唔食」偷嗒剛離婚的「妹妹」裕美，有指Steven趁莊端兒離港公幹，加上裕美當時和母親鬧不和，要暫住好友狄以達九龍灣的公司，有次公司制水冇得沖涼，Steven趁機獻殷勤，邀裕美回家洗白白，就算正值女方生理周期，竟然照親密互動，搞到染污床單，後來莊端兒得外傭姐姐「報寸」，Steven東窗事發要哭求正印原諒。



狂讚識氹女



昨日裕美受訪時大斥傳聞離譜：「嘩，呢單嘢完全係作我出嚟，雖然我曾經喺九龍灣間公司住過，但唔關冇水事，冇水我唔識去附近搵地方沖涼咩？啲嘢（報道）好多都唔關我事，點會有血漬上床呀，大佬，唔好玩啦，關我咩事，我識得佢耐啫，同端兒都見過面。」又指近年和Steven各有各忙少聯絡，自言只是教友、相識17年的朋友關係，更自嘲：「唔好係仔都關我事先得㗎，佢一腳踏幾多船都唔關我事。」



問到Steven可曾追求她？她指兩人關係如兄妹：「佢當我妹咁照顧，記得有次我哋出外地嘅布道會，嗰次一齊去玩激流，我被浪衝到差啲翻艇同跌落水，佢第一時間捉住我，但我哋冇嘢，大家唔好諗咁多啦！」



至於Steven為人，她大讚親切、不計較，對她和教友都好Funny，又幫口說：「佢又靚靚仔仔，又係Mix（混血兒），講嘢又叻，又識氹女仔，好多女仔埋身，佢又抵擋唔住咁，但佢可以處理得好好多囉！」她稱現時為Steven祈禱外，沒甚麼可幫他，亦暫不會聯絡，怕被誤會八卦，況且他自知「賴嘢」，不會回覆任何人。



情傷曾尋死？



而蔣家旻亦例牌否認和Steven拍過拖：「我同佢從來冇拍過拖，亦都唔熟，無綫節目合作過一、兩次，亦都冇自殺、冇抑鬱，大家唔需要為我擔心，覺得自己躺着也中槍。（覺得好無辜？）唔係事實，所以都唔會特別上心。」但網上流出幾張她和Steven攬到箍頸的照片，她再澄清：「張相我都唔記得幾時影，但肯定係一大班人聚會嘅時候先影，嗰兩張相我都冇嘅，莫講話拍拖，我哋連單獨出街都冇試過，我同佢一啲關係都冇，唔想再同呢一件事有任何關係。」



至於當年的正印、舊愛莊端兒，被問到可知Steven曾與蔣家旻和裕美扯上關係及血床單事件？她回覆：「我知道件事，但已經過咗去唔想再講，冇其他回應。」



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/



