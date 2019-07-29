與外星人有約？胡曦文遠征復活島石像探秘

商界女強人胡曦文（前名胡敏珊）近日一圓兒時心願，飛到智利及古巴旅行，除在智利復活島親身感受石像的壯觀之外，又參加當地觀星團在復活島觀星。環境漆黑一片，胡曦文在神秘的巨石中竟聯想到可會有外星人出沒，觀星也觀得心驚膽顫。



圓兒時夢想



香港人熱愛旅行，大多數人會選擇亞洲地區，可是胡曦文卻捨近取遠，為了實現兒時夢想，不惜遠赴南美洲智利的復活島，親身探索這個神秘地帶，她說：「細個睇旅遊書，對復活島嘅石頭人好有印象，我會諗點解得啲頭喺度？就有好多幻想。到咗大個，其實一直冇諗住去，因為實在太遠，機程要一日至兩日，直至有朋友話好想去復活島，所以就結伴同行。人生應該係要去一次你由細到大都好想去嘅地方。」



巨石鬼斧神工



去復活島可不輕鬆，輾轉乘坐差不多四十八小時機程才到達當地，當看到舉世聞名的島上巨型石像，興奮心情把旅程的勞累一掃而空。她說：「我哋去到當地搵咗導遊，介紹晒所有石，我好興奮。啲石太大舊，同啲石影相都要企喺側邊影，再加少少技巧，否則就會細到見唔到我。」



胡曦文研究復活島內的石頭究竟是如何出現，總是百思不得其解，她說：「啲石真係好重，有人覺得係巨人或者外星人搬落去，亦有考古學家推斷是古人利用繩索綁住巨石搬運，咁當然真相係點我唔知，但喺現場睇我真係覺得好有趣。（睇完會唔會覺得有外星人存在？）我不嬲都覺得有，究竟係咪與外星人有關，我覺得唔會冇可能。」



觀星嚇自己



除了到復活島訪石像，她又參加了觀星團，在睇星之前要上理論堂學習，可惜天公不作美，令效果打了折扣：「當日好多霧，睇得唔係幾清楚，要帶住一啲好特別嘅鏡先睇到。原來復活島夜晚會關閉，我哋向咗政府部門申請，先可以出入禁區。我瞓咗喺啲石前面睇星，啲石感覺好似藍藍哋，四圍又黑，當時都驚咗一驚，好驚外星人會走出嚟，感覺幾得意。」



情迷夏灣拿



圓了兒時夢想後，胡曦文轉飛古巴，她向來鍾情古董車，除可在當地欣賞古董車外，又租了一輛古董車做街拍模特兒，她說：「我好鍾意睇西片，特別係一九四幾至五幾嗰個年代，全世界最多古董車嘅地方就係古巴，通街都有，甚至連部分的士都係古董車，自己睇到都好興奮。我租咗架開篷嘅古董車嚟影相，好開心。」



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