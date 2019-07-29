兩位凍齡媽媽！曾華倩晒阿仔Hilary童年合照

藝人曾華倩同上山詩鈉識於微時，兩個都係「九龍女」閨蜜團嘅成員，雖然「九龍女」依家際遇迥異，梅艷芳同藍潔瑛亦已經撒手人寰，但曾華倩同上山詩鈉都依然有保持聯絡。呢日曾華倩執屋嘅時候就搵到啲舊相，當中仲有曾華倩囝囝林浩賢同上山詩鈉囡囡Hilary嘅童年合照添！曾華倩留言話：「這幾天收拾舊相片整理一下，發現有幾張他們兩人識於微時的相片，但他們那時是不認識的。只是我和她媽咪相識微時，剛好那天是Hilary的生日，其實也不知她當時幾歲，但老朋友邀請，當然要出席小朋友的生日Party啦！」



話咁快兩個小朋友都大個，曾華倩就好感慨話：「十分珍貴的相片，想同大家分享他們小時候的樣子。Hilary仍然十分漂亮，兒子也變化不大吧！只是高度相差有一點點！😜珍惜，相片令人回憶珍貴的片段！I ❤it！」佢仲話雖然仔女長大咗好多，但自己同上山詩鈉望落都依然咁後生，認真保養得宜！



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