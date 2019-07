Armie Hammer囝囝吮老竇腳趾　網友轟嘔心

《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)32歲美國男星Armie Hammer於社交網站上載與2歲細仔Ford玩耍的自拍短片,不過卻惹來網友非議!



片中Ford雙手捧住老竇的右腳,津津有味地吮吸他的腳趾,直到數秒後Armie收回右腳,Ford發出一聲怪笑,鏡頭之後拍回坐在梳化上忍俊不禁的Armie,Armie老婆Elizabeth Chambers則畫外音表示:「咁樣唔正常。」Armie亦在短片字幕寫住「呢個持續咗7分鐘」,又標籤「戀足癖」。



網友齊齊留言認為Armie做法離譜,是繼巴西名模Gisele Bündchen的美式足球員老公Tom Brady公開展示嘴對嘴吻兒子後,另一最令人嘔心之作。



不過Armie老婆Elizabeth迅速回應批評,表示:「其實唔係7分鐘,只係5秒。我個仔鍾意玩人隻腳,我就放段片喺家庭頻道上面,因為呢個係我哋之間長期嘅笑話。Armie將呢段片喺Instagram分享唔係明智,但我可以同大家確保,我哋細路嘅安全同健康永遠係首要考慮。」