Armie Hammer囝囝吮老竇腳趾　網友轟嘔心

《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）32歲美國男星Armie Hammer於社交網站上載與2歲細仔Ford玩耍的自拍短片，不過卻惹來網友非議！



片中Ford雙手捧住老竇的右腳，津津有味地吮吸他的腳趾，直到數秒後Armie收回右腳，Ford發出一聲怪笑，鏡頭之後拍回坐在梳化上忍俊不禁的Armie，Armie老婆Elizabeth Chambers則畫外音表示：「咁樣唔正常。」Armie亦在短片字幕寫住「呢個持續咗7分鐘」，又標籤「戀足癖」。



網友齊齊留言認為Armie做法離譜，是繼巴西名模Gisele Bündchen的美式足球員老公Tom Brady公開展示嘴對嘴吻兒子後，另一最令人嘔心之作。



不過Armie老婆Elizabeth迅速回應批評，表示：「其實唔係7分鐘，只係5秒。我個仔鍾意玩人隻腳，我就放段片喺家庭頻道上面，因為呢個係我哋之間長期嘅笑話。Armie將呢段片喺Instagram分享唔係明智，但我可以同大家確保，我哋細路嘅安全同健康永遠係首要考慮。」