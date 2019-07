兒童頻道Nickelodeon卡通《愛探險的朵拉》(Dora the Explorer)改編成真人版電影《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold),由《變形金剛:終極戰士》(Transformers:The Last Knight)18歲女星Isabela Moner主演,電影於洛杉磯舉行首映禮,將兒童角色變成性感少女的Isabela,以一套白色Deep V低胸晚裝長裙現身,大晒深溝,不過Deep V底部原來有肉色薄紗遮住,未算「豁出去大解放」,不過已夠「兒童不宜」!



同場還有女星伊娃朗歌麗亞(Eva Longoria)、男星Michael Pena與女星Madeleine Madden。