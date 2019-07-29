變番運動員　方力申地獄式操練做肥仔？

藝人方力申擔任「點滴是生命」榮譽顧問多年，他現正為該機構籌備參與一項慈善挑戰，講求體力、意志和應變能力。早前小方更為是次慈善挑戰拍攝宣傳片，從幕後花絮所見，小方拍攝時大汗淋漓，不斷揮動划繩（拉力繩），更出海拍攝。這次慈善挑戰需要長久體力支持，故小方於數個月前已展開地獄式操練，特別是帶氧運動、陸上運動、重力訓練等。他說：「我最擔心其實唔係體力方面，而是肌肉會出現異常情況，例如抽筋、肌肉膨脹、僵硬等。」經過數月的重新訓練，小方慢慢回復健碩身形，但他強調這次是以運動員而非藝人身份接受挑戰，他笑言：「做藝人，如要『剝衫』，就要靚、要『爆肌』，但作為一個運動員，就唔會太在意自己嘅身形，只要身體狀況可以應付挑戰就可以。所以今次唔會理會身形，最重要係能夠完成，如果我要變一個肥仔先可以儲夠能量完成嘅話，我就要先做一個肥仔。」



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