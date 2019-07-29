被侵犯後兇殘報復！衛詩雅：好Enjoy同投入

藝人衛詩雅、林德信、吳耀漢、吳浣儀、關寶慧等演出的驚慄懸疑電影《雙魂》入選「韓國富川國際奇幻電影節」、「紐約亞洲電影節」及「波隆那亞洲電影節」，電影更將於8月22日在港正式上映。電影於馬來西亞取景，其中拍攝衛詩雅被工廠老闆「強暴」的事被揭破時，她與戲中母親吳浣儀更於工廠內上演「復仇者母女」！雖然吳浣儀與女兒衛詩雅於戲中的母女關係麻麻，不過當她得悉女兒被侵犯後，性情大變，更在工廠內拿著斧頭發狂追斬工廠老闆，為女兒報仇！經過連場肉搏後，工廠老闆難逃一死，最終死在衛詩雅的兇殘報復手法上。



提到拿斧頭為女報仇，甚少拍動作戲的吳浣儀透露不慎撞傷：「因為我唔係拍開動作戲，呢場戲都幾辛苦，拎住個大斧頭不斷去追斬。拍攝時自己冇為意，因為唔識就力，可能撞到張櫈，返到去覺得胸口有少少痛，不過唔係好嚴重，自己用藥酒敷，隔幾日冇咩事。」



至於衛詩雅直言戲裏戲外都視對方為「母親」，當得悉對方撞親即致電慰問，她表示︰「我們平時談話已經好似母女，因為佢仔女同我差唔多大，所以好易投入角色，佢係超級好媽媽，拍完套戲都有約佢同佢個仔三個去食飯，好Sweet！」講到戲中向工廠老闆復仇成功，衛詩雅直言拍攝時相當興奮︰「拍攝時我好Enjoy同投入，真係有少少變態，而且睇Playback又好興奮，因為自己比較鍾意殘酷、血腥的角色，現實中完全接觸唔到，諗番想拍多次。」



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