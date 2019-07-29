似到唔敢摸！Jackson為蠟像揭幕興奮送吻

韓國男團GOT7的香港成員Jackson的首個蠟像將於明日進駐山頂蠟像館，他今午在沙田的酒店出席蠟像的揭幕禮，招待傳媒及粉絲入場，而Jackson的父母亦有到場支持。

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Jackson在下午2點15分左右以一身黑色造型現身，隨即用廣東話及普通話跟粉絲打招呼，Jackson指小時候就跟父母去蠟像館，現在自己的蠟像可以在蠟像館內，是非常難忘的事，算是實現了兒時夢想和生日願望，難以用說話去形容自己的感受，Jackson又獲贈量身時製作的手印，問他會怎樣保存這份禮物？他便說：「我會送畀阿爸阿媽，放喺阿爸間房。」

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其後Jackson的蠟像公開，他與蠟像擺出同一手勢影相，又應要求錫錫蠟像，他指當時花了7至8個小時去度身，大讚製作團隊專業，又指自己也因為蠟像做得太像真而嚇倒，連面上的墨也一模一樣，一度不敢伸手去摸。而Jackson又與粉絲大玩遊戲，4名幸運粉絲上台擺出蠟像的「Team Wang」手勢，Jackson又與粉絲影合照，更識做地送抱冧粉絲。

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Jackson最後談到工作計劃，指9月會推出兩首單曲，第一張線上專輯則會在10月面世，而專輯的封面亦是他親自設計，望粉絲多多期待，而活動結束前，Jackson就走落台用手機與在兩旁圍觀的粉絲影自拍，與粉絲近距離見面。