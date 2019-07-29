港姐晒舞技！師姐麥明詩勁失威　姚羽嘉最叻

《2019香港小姐競選》今日15名佳麗與兩位師姐麥明詩、馮盈盈，在熊本一間小學操場上，與熊本熊一齊做早操和拍跳舞片段。佳麗分成三排，跳得比較好的包括姚羽嘉、王菲和蔡嘉欣，相比之下廖倬竩（Ivy）則有點雞手鴨腳，輪輪盡盡相當搞笑，而高妹楊詠彤（Katy）可能因身形太高大，跳起來有點生硬，不過整體佳麗都有不錯表現。至於師姐麥明詩相對失色，她因不熟舞步，跳得輪盡甩Beat，反而要請教師妹，馮盈盈則跳得比較好。



事後姚羽嘉、王菲、蔡嘉欣齊齊受訪，問到跳舞出身的姚羽嘉這些舞步是否好簡單？她說：「係呀，當同大家練習，私人練就唔使，因為由細到大跳咗十幾年舞，唔同舞蹈都跳過，大部分都學過，呢啲難度唔高。」而從沒學過跳舞的蔡嘉欣表示因今次要拍攝才學了幾日，她笑言：「自己冇跳舞底子，但估唔到企前排！」至於王菲因讀大學時跳過舞，有少少底，所以表現不俗。由於姚羽嘉跳舞最叻，問會否教埋其他佳麗？蔡嘉欣即說：「一講跳舞就靠姚羽嘉教，佢係我哋跳舞大Boss！」



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