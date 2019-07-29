預訂門票爆滿　田蕊妮想搵古天樂做嘉賓

藝人田蕊妮為9月20日在旺角麥花臣場館舉行的《Kristal Tin New Start Live Concert》開記者會，因阿田喜歡影相，記者會現場放了阿田小時候到現在及和父母照片，如一個迷你相展。司儀宣布阿田的預訂門票已爆滿，阿田笑謂：「唔通預訂門票得3張飛？」她亦言開個唱好緊張，因觀眾是真金白銀買飛，正構思給觀眾看甚麼，已決定唱歌之餘亦有Talk Show加強娛樂性。至於嘉賓方面，她透露吳業坤走不掉，又笑言他的6嚿腹肌已六神合體。



下一站紅館門口



問到會否加場？阿田坦言應該不會。若下次再開騷會是紅館？她謂：「要集氣先得。（下個目標？） 或者喺紅館門口busking，都叫喺紅館開騷呀，咁紅館係每位歌手嘅終極目標，雖然我係歌手出身，但入行26年都未達到，希望有生之年可以做到啦。」



今次演唱會加入Talk Show元素，阿田坦言所以會有難度， 要在創作上取得平衡，Talk Show會從她自身出發，分享一下經歷和大家不知的趣事，從中帶出演唱會主題「New Start」，讓大家知道每個時刻都可以成「New Start」，觀眾看完騷可以笑着迎接新一日天。可擔心一說到母親便忍不住落淚？阿田謂認識她的朋友都知道她不懂掩飾，有時還過份直率和真實，但她就是希望將這最真實一面給大家看到。



爸爸做嘉賓練定歌



除了吳業坤做嘉賓，阿田透露爸爸都是嘉賓之一，還爆爸爸很緊張，不停忙於唱K練歌：「爸爸係我唱歌啟蒙老師，所以今次開騷我第一個就諗到佢。」問可會邀請曾做她MV男主角的古天樂做嘉賓？阿田笑言：「都想，唔知佢得唔得閒，或者等我去到紅館先啦。」





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