梁詠琪一家三口做DNA檢測　結果竟然係…

藝人梁詠琪（GiGi）到尖沙咀出席DNA檢測發布會，同場有台灣男星吳建豪，她表示早前跟吳建豪、鄧紫棋到北京宣傳時，已跟吳建豪聚過舊。她又說幾年前懷孕時已接受過DNA檢測，除檢查自己身體外，亦可檢測到腹中嬰兒健康狀況，她說：「成績感滿意，癌症及嚴重疾病數值正常之餘，更係屬低風險水平。」她更開心是結果顯示她抗壓性、耐力都很高，簡直似一名戰士，相信是娛樂圈生活令她訓練有素，令她可以從容面對種種困難及壓力。



其外籍老公與女兒都有檢測，結果發現有幾項疾病可能性，但不便詳露詳情，估計是遺傳基因所致，老公亦早已知道，覺得早點認識身體情況，可以透過飲食預防。她又指女兒的結果更顯示出她的特長，在唱歌、跳舞及語言方面好有天分。問是否叻過媽咪？她說：「望都咁望。」問女兒是否有長腿特性？她說：「呢個目測都睇到，佢依家四歲，就好似七歲大咁高，最緊要是整體都健康。」



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