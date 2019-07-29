唔理造假風波　14間事務所支持X1如期出道

韓國Mnet電視台的選秀節目《Produce X 101》（PDX101）本月19日播出最後一集，由20名練習生進行淘汰，通過短訊投票選出最後11人，組成為期5年的限定男團X1，但賽果就被質疑造假，因同一票數差距出現5次，粉絲懷疑電視台偽造票數及出道人選內定，已組成「《PDX101》追查真相委員會」，並已聘請律師，準備控告節目製作組涉詐騙及妨礙公務罪，而一直不承認有黑幕的Mnet電視台日前亦指已委託首爾地方警察廳調查製作組是否造假。



賽果被懷疑造假後，外界都猜測X1有可能要延期出道或取消出道，不過今午就有報道指最後20強的共14間事務所今日召開緊急會議，各事務所都支持以選出來的11名練習生組成的X1如期於8月27日出道，X1將不會有成員變動，已定下來的行程亦不會有影更，對於粉絲希望被淘汰的9名練習生組成企劃男團BY9，就會待調查結果出來後再作討論。而今日有消息指X1將於9月16、22及23日在日本札幌出席韓流騷。



而「《PDX101》追查真相委員會」就對各事務所支持X1如期出道表示不滿，他們今午發表聲明，指製作組不旦沒有解決造假的嫌疑，更堅持要讓X1於原定日期出道，是愚弄觀眾的行為，委員會要求製作組公開投票的數據，否則他們亦會追究到底。