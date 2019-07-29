產後未收身　黃婉曼冇餵人奶趕返工搵尿片錢

藝人黃婉曼（Icy）投資的手工麵包餐廳開幕，除了老公和兩歲大女出席外，黎燕珊、陸詩韻、蔡雪瑩、林燕玲等亦現身撐場，席間眾人為日前生日的Icy大女唱生日歌及送上蛋糕。



Icy透露這是第三間舖頭，由於店內集麵包、甜品、餐廳和烘焙課程於一身，故投資費用相當高，她說：「我哋有法國、日本甜品同麵包師駐場教學，其實啲學生完成課程後會請番喺度工作，一條龍服務。」已有兩個女兒的她，大讚大女相當乖巧，會幫忙她於產品上黐貼紙，又懂得抹廚櫃：「呢排忙緊搞開張，搞到尋日大女生日冇時間陪佢，好在佢都冇扭計，細女兩個月就已經10幾磅，冇餵人奶，因為我趕返工搵尿片同奶粉錢。」



談到她產女後似乎未收身，Icy笑指距離目標還有10磅，問到是否兩個夠晒數？她說：「暫時停咗先。（追個仔？）仔女冇所謂，依家兩個女都滿足，我係鍾意大家庭，但會先工作，再努力，暫時想做番自己一陣，雖然有師傅話我愈肥愈好。但我都係懷念以前做女嘅身形。」



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