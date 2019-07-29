《包青天再起風雲》劇透：玉鳳係包拯未婚妻

第六集(07/29)

念念（姚子羚飾）到書坊投靠千羽（胡定欣飾），千羽提及曉晨（傅嘉莉飾）當年被遺棄的往事。曉晨為贏得賞金借予親母，求展昭（張振朗飾）教授相撲。龐太師（李成昌飾）提議由官府監管印製交子，仁宗委以重任。河邊浮出藏有骸骨的木箱，眾捕快嘗試檢驗不果。公孫策（曹永廉飾）跟千羽往酒坊，重遇舊友妻子沈青（譚凱琪飾）及友弟桑東城（張彥博飾）。公孫策因便溏症多次落第科舉，仍屢敗屢戰，千羽得悉後大表支持。眾捕快談起開封府燈滅乃不祥之兆，未料公堂於深夜遭破壞。七子外出調查屍骨案，途中救起一女子，她竟稱包拯是其夫君。



第七集(07/30)

獲救女子原來是包拯未過門的妻子張玉鳳（楊詩敏飾）；公孫策請念念回開封府照顧玉鳳，還看穿念念對包拯的情意。沈青被太安人責罵，得千羽、念念安慰。三女易裝到解語軒作樂，遇上曉晨，千羽同意讓她以綽號「火鳳凰」參加女子相撲。公孫策向名醫談懷谷求診，懷谷（謝雪心飾）着他帶走狗隻吉祥飼養。玉鳳得悉包拯曾與念念拜堂，心存妒忌，竟向包拯下媚藥。眾人發現另一副骸骨，疑跟先前檢獲的屍骨同為失蹤狀元。包拯率眾到酒坊調查，太安人指沈青是殺人兇手。



第八集(07/31)

眾人推斷案情，疑與桑東鎮有關。玉鳳上吊力證未曾下媚藥，各人亦同稱有物件失竊，包拯終解開鬧鬼疑雲。中流一家往打獵，中流本安排千羽和將軍鐵飛揚相親，飛揚卻對曉晨有意，曉晨無奈答應婚事。懷谷試探公孫策的品性後，答允替他治療。公孫策自信可高中狀元，欲扶持千羽當訟師協助包拯，二人目睹東城與一女子拉扯。沈青苦心供養東城讀書，卻見他無心科舉，大感失望。包拯懷疑沈青與死去狀元有不可告人的關係，而證供都指向沈青……



第九集(08/01)

沈青認罪，但包拯認為案件疑點重重，千羽更深信沈青清白。東瀛魔女在相撲比試擊敗賽關索，曉晨出手遭飛揚制止，曉晨欲退婚。千羽通過包拯考核，成為汴京第一位女訟師。千羽誓還沈青清白，跟公孫策向東城了解案情。念念懷疑玉鳳身份，暗地跟蹤玉鳳。念念、玉鳳被擄，眾人趕至救出二女。公孫策、千羽查明沈青案發時不在場，惟沈青仍堅持認罪。千羽拿出告密信證據，包拯道出有人插贓嫁禍，還當場指出兇手。深夜，桑家烏盆震動……



第十集(08/02)

包拯查明東城與沈青之間的秘密，及三年前狀元兇案因販賣科舉試題而起。展昭、飛揚（歐瑞偉飾）為爭奪髮飾大打出手，展昭落敗。曉晨見狀，追問展昭心意，展昭卻將感情藏於心底。包拯揭穿玉鳳真實身份為阮初四，初四道出冒充包拯未婚妻的事情始末。包拯有感兩次婚事告吹，查案亦結怨無數，怕為身邊人帶來不幸，得念念好言安慰。眾人設局裝成東鎮回魂，真兇終承認所犯罪狀。東城拒絕相信真相，包拯命展昭打破烏盆，證據確鑿，真兇被判斬首……

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