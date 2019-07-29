兩段婚姻係大迷糊嘅事！甄珍：都是不經大腦

資深藝人甄珍之前因身體不適入院，住了多日後，昨晚終於出院，而她之前亦接受了《TVBS看板人物》專訪，有着小迷糊形象的她，被問到有沒有做過「大迷糊」的事時，甄珍笑謂：「大迷糊的事就是我兩次的婚姻，都是不經大腦。」話雖如此，39歲時，兒子章立衡的出現，讓作為母親的甄珍個性完全改變。她把時間全給了小孩，兒子雖然很好照顧，但甄珍還是把自己弄得緊張，她笑說：「我可以晚上去幫他蓋被，回房間時又覺得他會太熱，再去把被子拉開，想想怕他冷，又再去幫他蓋薄一點的毛巾。」整晚就這樣一直來來回回。小孩入睡後，甄珍才有時間做其他的事，在半夜11、12點洗奶瓶，累到只能跪在地上洗，猛力搓洗的結果，讓甄珍手上腫了一個包，直到現在都還沒消！雖然第二段婚姻以結束告終，但生命中有了兒子，彷彿是上天賜給甄珍最寶貴的天使，她得到了此生最快樂的滿足！



全盛時期一年拍12部電影



從17歲開始拍電影，甄珍從不覺得自己是個明星或演員，拍戲對她來說，就是一份每天上班下班的機械式工作，就像公務員一樣。紅極一時的她片約不斷，曾經一年拍12部電影，讓方念華不可思議的大呼：「這可以用瘋狂來形容了！」那段時間，甄珍每拍完一場戲，另一部戲的人就在門口等，甄珍就這樣每天跟着車到處走，也沒有睡覺時間。幸好甄珍天生麗質，讓她可以一、兩天都不太需要補妝或卸妝，也多了些休息時間，她感恩的說：「這是老天爺賞飯吃，我妝不用補的，只要口紅畫一畫就好！」憶及同時趕拍《群星會》跟《四季花開》的當下，甄珍剛好得了肺炎，但她只能一邊打針一邊拍戲，強忍着身體不適，在時裝歌舞片與古裝片間隨機應變，努力將角色詮釋到位，還要忍受片場的高溫，在汗流浹背的情況下又唱又跳。



誤將殺蟲劑當噴髮膠用！



長年沒日沒夜的拍戲，讓甄珍體力不堪負荷，也失去了自己的生活。拍《彩雲飛》時，某次等拍戲的空檔，甄珍才剛睡着就被叫起來化妝，迷迷糊糊之間，她誤拿殺蟲劑當噴髮膠往臉上噴，她一邊心慌的想，怎麼辦？沒有時間重新洗頭或化妝了！一邊又覺得自己為何要這麼辛苦，眼淚情不自禁的流下來。戲拍完後，甄珍對演戲產生了厭倦感，開始思考或許「結婚」是擺脫演戲這個工作最好的方法。



回首過去兩段婚姻，第一任丈夫謝賢，對甄珍一直都是非常照顧，疼愛有加，兩人最後卻在誤會中分開，接着遇到第二任丈夫劉家昌，雖然聰明有才華，年輕時也是仗義有為的人，但隨着年紀增長，脾氣變得比較暴躁，為了給自己及兒子更多的安全感，她選擇結束這段婚姻。



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