蒲頭道歉！張致恒承諾重新做人

藝人張致恒（Steven）日前宣布未婚做爸爸喜事，點知即時被爆一腳搭N船，被網友封做「世紀賤男」，佢仲連累埋老友關智斌（Kenny）開唔成騷，紅館夢碎！



Steven潛水幾日，佢終於喺ig蒲頭道歉，佢為為自己：「我很後悔辜負了Kenny、公司。我的惡行傷害了所有人，即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒。 但我仍然想對各位再說一次：我犯了錯，我對不起你們！」又話會深切反省所有不負責任嘅行為，會真心悔改咁喎。



Steven話得未婚妻原諒，佢話：「很感激雯雯在了解過事情後仍然體諒我。我承諾會做一個負責任的人，好好照顧她和BB。 我會盡我所能去改過。我知道前面的路非常難行，希望各位能給我機會改過自新、重新做人。」希望Steven今次唔好再「死性不改」，做番個大人啦！



Steven出嚟道歉後，小四Moon都即時發聲，以一個字「哦」回應，睇嚟唔多接受呢個道歉喎！



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