《十二傳說》劇透：銘賢揭山洞乾屍身份

第十一集(07/29)

羅球（崔錦棠飾）聲稱發現外星人的蹤影，子博（蕭正楠飾）等人追蹤他至華富邨，及時阻止羅球跳樓，朵拉（林夏薇飾）直指兇手是身處天台的其中一人……高原集團接班人許學廷（衞志豪飾）從英國秘密回港，子博受黃玉（劉佩玥飾）所託拍下獨家照片，黃玉則跟隨學廷至一幢大廈。未幾，子博赫見學廷伏屍在昏倒的黃玉旁邊。銘賢（張頴康飾）兒時玩伴鄭曉盈（王卓淇飾）與其男友施文斌（蕭徽勇飾），在大澳山洞發現一具疑似魚人骸骨，銘賢順道攜同朵拉等到場考察，曉盈藉機向父母打聽有關盧亭魚人的傳說，怎料母親趙愛珠（潘芳芳飾）竟大受刺激……



第十二集(07/30)

曉盈曾經失憶，對兒時往事一無所知，唯獨一直暗戀銘賢。銘賢查出大澳山洞乾屍的真正身份，懷疑曉盈身世另有內情。子博、黃玉重組學廷出事經過，又得悉學廷一直尋找失散多年的親妹。警方拘捕黃玉，控告她涉嫌殺害學廷，另邊廂傳出鄭雷之友張錫鐵已死，朵拉不明白兇手何以借用盧亭魚人殺人傳說行兇。文斌雙親施漢德、施易美嬌着銘賢與曉盈保持距離。鄭雷被發現死於家中，漢德、美嬌竟要銘賢為文斌當時間證人……



第十三集(07/31)

朵拉看穿了文斌和銘賢的真正關係，而銘賢多年來受漢德、美嬌所冷待。朵拉本對文斌起疑，惟察覺到鄭家的壞雪櫃後，終破解模擬盧亭魚人殺人行兇的真相。漢德、美嬌欲與銘賢重新修補關係，銘賢感安慰。黃玉獲釋，決定留在香港發展，子博大喜。子博、朵拉現身電視台為人氣節目作嘉賓，朵拉對可跟偶像歐陽健碰面感興奮。女藝人洪向純及後被發現陳屍在電視台休息室，銘賢翻查閉路電視記錄，發現涉事各人中，唯獨一人並無不在場證據……



第十四集(08/01)

歐陽健分別與女星向純及張鳴茵有染，朵拉堅稱偶像無辜。子博在節目獻花予朵拉，黃玉心情低落。電視台監製甘偉文私下約見黃玉，招攬她擔任下季節目女主持，幸得歌手何安東尼解圍。錄影廠再有意外，鳴茵被鐵牌所壓，原來半年前亦曾發生同樣意外，死者為向純、鳴茵同期訓練班同學李雅悅，朵拉更猜出雅悅本是第一代人氣節目主持。眾人目擊歐陽健偷偷拜祭雅悅，朵拉決定假裝雅悅現身……子博與黃玉聚餐，驚見歐陽健的網上死亡直播……



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