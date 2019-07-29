Aka自爆生風癩　Cheronna嘲年紀大冇潛力

組合Super Girls兩位成員Aka和Cheronna，出席DNA測試活動，她們表示剛留下口水做檢驗，等18日後就有結果，不過已知兩人同屬易皮膚敏感和難入睡的體質。Aka自爆受風癩問題困擾多年，望報告有結果時，可作預防措施。她們又指小朋友做測試，可以知身體的存在潛力，Cheronna說：「我哋年紀大，依然做測試都太遲啦。」不過可考慮推介給10月結婚的Jessica，如她想有小朋友，測驗可助她知小朋友的潛力而集中栽培。



兩女各自單飛推出新歌，Aka在新歌《生來起舞》MV中跳芭蕾舞，她說：「近期社會氣氛唔好，我希望自己首歌可以帶正面訊息畀大家，以前我屋企好窮，但爸爸媽媽都畀錢我去學芭蕾舞，想大家睇吓我喺MV中嘅心血。」問兩女同期出歌，可變成自己人打自己人？Cheronna說：「唔會，因風格唔同，我首《無利可圖》係跳舞歌，有爵士味。」

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