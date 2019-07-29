黃妍返「娘家」拍MV　突然爆喊嚇親人

唱作女歌手黃妍（Cath）新歌《寂靜的回聲》是她對故友的思念盡訴，她認為人在離世後，並不一定消失了，可能只是以不一樣的形態存在着，她說：「我哋見唔到摸唔到佢哋，但能感受到、聽得到佢哋。佢哋嘅聲音偶爾會喺我哋耳邊響起，佢哋未曾離開，仍實實在在活喺我哋心裏。」在台灣被發掘的Cath，今次再返「娘家」拍新歌MV，主要場景包括位於屏東的大沙灘和墾丁恆春的草原。對她來說到大沙灘拍攝的過程相當難忘：「我哋喺正午嘅時間去到拍，好熱，我哋望住啲沙，見到有啲蒸氣升上去。嗰日非常好天，太陽好猛，我哋成隊Crew搽好晒防曬去做嘢，最後所有人都曬黑咗返嚟，大家見到我喺MV裏面其實係着住長袖衫，裏面亦着咗一件背心打底，但係啲太陽係射穿咗嗰件長袖衫，曬到我有個背心印，到依家都未散，哈哈！但係個景真係好靚好靚。」



在草原一幕原本攝製隊只是安排她對口形拍攝，但當旋律一響起，她突然爆喊，嚇壞工作人員！她說：「一聽到我就諗起當初寫呢首歌嘅情景，係畀我一位因意外而離世嘅台灣朋友，我又係身處台灣啦，因為呢個Melody本身就好觸動到我嘅心靈，所以我喺第一次對嘴嘅時候就即刻喊咗，跟住化妝師佢哋即刻走過嚟好擔心我… 喊溶咗個妝，因為本身已經熱溶咗個妝，如果再喊溶埋就好大件事！好彩淨係喊咗嗰一下，之後就不斷撳住自己嘅情緒，繼續拍攝。」



Cath又親自為MV解說：「個故事主要就係我喺個沙漠裏面攞住一樽水，去搵仲有生命嘅花，搵咗好耐最後終於搵到，淋咗水落去之後，咁啱淋咗落去草原我企嘅嗰個位度，接返啲水。其實係想講『你還在』呢個Concept，即係生命就算你離開咗，佢依然有個精神留咗喺度，即係用唔同嘅方式去陪住你。」她更指看到MV製成品後，覺得係很感觸。



Cath即將於10月初假九龍灣國際展貿中心Music Zone，舉行首個個人售票音樂會《黃妍說音樂會》，近日已積極為音樂會做準備，務求以最佳狀態演出回饋一路以來一直支持我的歌迷。

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